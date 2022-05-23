Gençlere modern Türk şiirinin dönüşümü anlatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Tunç, Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi, düzenlediği pek çok etkinlikle üniversite öğrencisi adaylarına yol gösterici olma görevini üstleniyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Tunç, Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Doç. Dr. Tunç öğrencilere, Türk şiirinin öncü isimleri Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleri, sanat anlayışları ve hayatları üzerine bilgiler verdi. Katılımın yüksek olduğu konferansta akademik disiplin ve kariyer konularına da değinildi.

Ayrıca modern Türk şiirinin önemli kesişim noktalarından da bahseden Doç. Dr. Tunç’a, öğrenciler tarafından şairlerin estetik anlayışları, şiire eleştirel bakışın niteliği, şiirler-şairler ve sinema gibi farklı sanat dallarını ilgilendiren sorular yöneltildi.