Gençler ve yaşlılar birlikte sosyalleşti

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen buluşmada, deneyimli yurttaşlar ve gençler bir araya geldi. Buluşmada şarkılar, tiyatro oyunları gibi etkinlikler ile keyifli anlar yaşandı.

Tepebaşı Belediyesi her yaştan kent sakini için sosyal etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen etkinlikte de yaşça deneyimli vatandaşlar, gençler ile bir araya geldi. 29 Ekim Gençlik Merkezi’ndeki buluşmada gençler ile deneyimli vatandaşlar şarkılar, türküler söyledi. Ardından yöresel oyunların yanı sıra tiyatro gösterisi ile keyifli anlar yaşandı. Mehmet Özel’in de bir konser verdiği etkinlikte katılımcılar sohbet etme imkanı da buldu. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da gençlerin yaşça büyükleri ile bir araya gelmesinin, sosyalleşmesinin önemli olduğunu belirtti. Etkinliğe katılanlar da Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.