Gençler Tepebaşı’nda Japonca öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde düzenlenen 38 farklı branştaki eğitim çalışmaları devam ederken, ücretsiz olarak gerçekleştirilen dil eğitimlerinden Japonca da gençlerden ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen yeni dönem eğitimleri de 38 farklı branşta devam ediyor. Bu kapsamda gençler için ücretsiz olarak düzenlenen 4 yabancı dil eğitiminden biri olan Japonca kursu da gençlerden ilgi görüyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde 30 kursiyerin katılımı ile düzenlenen eğitimler, gençlerden beğeni topluyor.

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve haftada 2 gün, toplam 136 saatten oluşan eğitimler sayesinde kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını belirten gençler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a da sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor.

Gençlik Merkezleri’nde düzenlenen eğitim ve faaliyetlerden haberdar olmak isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’ni takip edebiliyor.