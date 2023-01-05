Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, kentteki gençler için ücretsiz psikolog desteği sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, kentteki gençlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Gençlik Merkezleri ev sahipliği yaptığı kurslar, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra şimdi de gençler için psikolog desteği sunmaya başladı. Kaygı yaşayan öğrencilerin stres, endişe ve korkularının giderilmesi için başlayan hizmet ile Tepebaşı Belediyesi’nin uzman psikologları, gençlerin sorunlarını dinleyerek ve danışmanlık sağlayacak. Uzman psikologlar tarafından verilen destek konuları arasında kaygı bozuklukları, gelecek kaygısı, sınav endişesi, dikkat problemi, aile içi ve arkadaşlar arası iletişim sorunları, öfke yönetimi gibi konular yer alıyor.

Psikolog desteği hizmetinden yararlanmak isteyen gençler, detaylı bilgi ve randevu için 29 Ekim Gençlik Merkezi’ne ulaşabiliyor.