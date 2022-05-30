Gençler çadır kampında bir araya geldi

Tepebaşı Belediyesi’nin 19 Mayıs Gençlik Çadır Kampı etkinliği Hasırca Kampında gerçekleşti. Etkinlikte 100 genç birçok spor faaliyetine de katıldı.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile gençler için sağlıklı aktivite alternatifleri sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen 19 Mayıs Gençlik Çadır Kampı etkinliğinin de gençlerden ilgi gördü. 28-29 Mayıs tarihlerinde Hasırca Kampında 100 gencin katılımı ile düzenlenen etkinlikte voleybol, basketbol, ayak tenisi, badminton, futbol karşılaşmaları ve masa tenisi ile dart etkinlikleri gerçekleştirildi. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, spor müsabakalarının yanı sıra canlı müzik ve sinema gösterimi ile keyifli anlar yaşadı. Kamp etkinliği trekking ile son buldu.

Kampa katılan gençler, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.