banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan
Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”

Gencin bagajda ki tehlikeli yolculuğu

Eskişehir’in Yenidoğan Mahallesi’nde seyahat eden arabanın bagajındaki genci gören vatandaşlar düşme tehlikesine karşı korkarken, gencin rahat tavırları herkesi şaşırttı.

ESKİŞEHİR 05.08.2022, 09:57
Gencin bagajda ki tehlikeli yolculuğu

Eskişehir’in Yenidoğan Mahallesi’nde seyahat eden arabanın bagajındaki genci gören vatandaşlar düşme tehlikesine karşı korkarken, gencin rahat tavırları herkesi şaşırttı.

Yenidoğan Mahallesi seyahat eden aracın bagajında oturan genç görenleri şaşırttı. Sürücüler, gencin düşme tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen gencin rahat tavırları ise şaşırttı. Araç bir süre sonra anayoldan ayrılarak, ara sokaklarda gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu