Genç tiyatrocular eğitimlerini online sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nda eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde internet üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu derslerine, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak iki grup halinde devam ediliyor. A grubunda dersler, 17-23 yaş aralığındaki 12 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Pazartesi günleri tiyatro eğitmeni Selçuk Tuzcuoğlu tarafından veriler eğitimler, tiyatro tarihi ve oyun/film inceleme çalışmaları ile devam ediyor. Derslerde; tiyatro sanatının Antik Yunan’dan günümüze kadarki uygulamaları ve tiyatronun geçirdiği aşamalar, üzerinde durulan dönemin öne çıkan oyunları ve dönem filmleri örneklenerek inceleniyor. 18. yüzyıl Tiyatrosu ve Klasisizm Akımı’nın ele alındığı derslerin, tarihsel çizgi takip edilerek tiyatro sanatının günümüzdeki örnekleri ile sonlandırılması planlanıyor.

B grubunda ise dersler, 17-24 yaş aralığındaki 10 gencin katılımı ile haftanın belirli günlerinde 4 oturum olarak yapılıyor. Fatih Pazvantoğlu tarafından verilen eğitimlerde; tiyatro tarihi, oyun okuma ve dramaturji konuları üzerinde durulurken, hikâye anlatıcılığı ve oyunculuk üzerine de çalışmalar yapılıyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencileri ise, pandemi sürecinde de eğitimlerinin devam etmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, kendilerine bu imkânın sağlanmasından dolayı teşekkürlerini iletiyor.