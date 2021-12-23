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Genç girişimcilere ödül verildi

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı, kapanış etkinliği ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 23.12.2021, 15:59
Genç girişimcilere ödül verildi

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı, kapanış etkinliği ile sona erdi.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, genç sosyal girişimci adaylarına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı da gerçekleştirilen kapanış etkinliği ile sona erdi.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Şide, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ulusal İş Geliştirme Uzmanları, genç girişimciler, eğitmenler ve jüri üyeleri katıldı.

“Belediye bünyesindeki ilk kuluçka merkezi”

Kapanış etkinliğinde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye’de ilk sosyal kuluçka merkezinin Tepebaşı’nda olduğunu anımsatarak, “Bugün aramızda çok önemli katılımcılar var, önemli bir proje sonuçlanıyor. Kuluçka merkezleri, belediyelerde pek bulunan ofisler değil. Türkiye’deki ilk belediye bünyesindeki sosyal kuluçka merkezi burası. 2018’de Berlin Treptow-Köpenick Belediyesi ile böyle bir kuluçka merkezi açmak için iş birliği yaptık. Almanya’nın bu konuda mültecileri de kapsayan bir program olması, özellikle istediği bir programdı. Hibe programının akabinde burayı oluşturduk. Buranın daha iyi noktalara ulaşması amacıyla arkadaşlarımız iyi niyetle çalışıyorlar. ILO ile birlikte olmak bizim için önemli çünkü bu konuda çok deneyimleri olan bir kuruluş. Yapılan projede de buradan üç arkadaşımız ödül aldılar. Tabi belediye başkanı olarak girişimcilik, sevdiğim ve takip ettiğim bir konu. Aramızda mültecilerin de olması işin farklı bir yönü. Eğitim programı tamamlanarak neticede iyi sonuçla buralara kadar gelindi. Ben tekrar jüri üyelerimize, emeği olan eğitimcilerimize, mentörlerimize, diğer uzmanlarımıza, KOSGEB’e teşekkür ediyorum. Hepsinin bir arada olması, işin ne kadar nitelikli olduğunu gösteriyor. Buranın iyi çalışması en büyük dileğimdir ki gelecekte de öyle olacak. Zaman zaman ILO ile yan yana olacağız, diğer kurumlarımızla yan yana olacağız” diye konuştu.

“Destek vermeye hazırız”

Daha sonra konuşan ILO Ulusal İş Geliştirme Uzmanı Özgür Azizoğlu ise ILO Türkiye Ofisi olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan bahsetti. 2011 yılından beri yaşanan yoğun göç nedeniyle mültecilere destek amaçlı proje yürüttüklerinden söz eden Azizoğlu, “Bu proje kapsamında amacımız hükümetin ve sosyal ortaklarımıza insana yakışır iş fırsatlarını geliştirmek için destek olmak. Buradaki genel amacımız da kalkınma hedefleri çerçevesinde kimseyi geride bırakmamak. Bu amaçla da proje faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi ve memnuniyetle yaptığımız Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ile beraber yürüttüğümüz sosyal girişimcilik projesi. Girişimciliğe önem veriyoruz. Çünkü gelen mülteciler için ekonomik hayata girmek çok önemli. Ülkelerinden gelirken belli tecrübelerle geliyorlar belli insan kaynağıyla geliyorlar. Dolayısıyla kendi şirketlerini kurmaları, istihdama katkı vermeleri, devlet gelirlerine katkı vermeleri önemli. Yaşadıkları psikolojik sorunların, sosyal uyumların girişimciliğin etkisinde olduğunu düşünüyoruz. Yerel ekonominin yerel belediyelerle ilerlemesi bizi daha da mutlu ediyor. Başkanımızın destekleriyle birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem ILO’nun çalışma hayatındaki amaçları hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak hem de bu merkezin daha aktif hale gelmesi için elimizden gelen desteği vermek istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından eğitim sonrasında dereceye giren genç girişimcilere Merve Akman “Climate Anatolia”, Hilal Karul “Bir İplik Olma Hikayesi” ve Nihal Güngör de “Sisterslab” adlı projeleri ile ödülleri, eğitime katkı sunanlara ve jüri üyelerine ise teşekkür belgeleri Başkan Ataç tarafından takdim edildi.

Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin yürütücüsü olduğu “Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı” 16 Ağustos’ta başladı. Eğitim programı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından desteklenen “İnsana Yakışır İş fırsatları Projesi” kapsamında gerçekleştirilen eğitim, ön-kuluçka ve kuluçka programı olarak düzenlendi. Farklı ülkelerden uluslararası başvuru/statü sahibi olan yabancılar ve ev sahibi topluluk üyelerinin eşit katılımı ile gerçekleştirilen program, pandemi tedbirlerinden dolayı online olarak gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen program, toplumsal meselelerin çözümü ile ilgilenen, toplumsal dönüşüm hayali kuran, sosyal girişimcilik ile ilgili bilgi sahibi olarak sosyal girişimci olmak isteyen bütün bireyleri kapsayacak şekilde oluşturuldu.

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