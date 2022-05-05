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Genç doktor şehir şehir gezip doğa gözlemi yapıyor

Eskişehir’in kuş popülasyonunu incelemek için İstanbul’dan gelen genç doktor Pedram Türkoğlu,

ESKİŞEHİR 05.05.2022, 09:47 05.05.2022, 09:53
Genç doktor şehir şehir gezip doğa gözlemi yapıyor

Eskişehir’in kuş popülasyonunu incelemek için İstanbul’dan gelen genç doktor Pedram Türkoğlu,

Türkiye’yi karış karış gezerek yaban hayatını belgeleyen Pedram Türkoğlu, incelemeleri ve çektiği fotoğraflar ile hayvan türlerinin sınıflandırmasına katkı sağlıyor. Bir yandan Tıpta Uzmanlık Sınavına hazırlanan Türkoğlu, bilim üzerine yayın yapan bir internet sitesinde genel editörlük de yapıyor. Çocukluğundan beri doğa gözlemine ve dinozorlara merakı olduğunu anlatan Türkoğlu, kuş türleri ve dinozorlar arasında bağlantı olduğundan bahsetti. Son durağı Eskişehir olan genç doktor adayı, kent merkezinin kuş türleri bakımından zengin olduğunun altını çizdi.

“Tarlada yaşayan kuşlar mecburen şehir içine adapte olmaya başlıyor”

Eskişehir’e kuşları ve sürüngenleri kaydetmek için geldiğini söyleyen Pedram Türkoğlu, özellikle Ekin kargalarının dikkatini çektiğini belirtti. Bu karga türünün insan yerleşimlerinden dolayı şehir merkezinde yaşamaya uyum sağladığını anlatan Türkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdilik şehir içindeki türlere bakıyoruz. Özellikle dikkatimizi çeken kısım, Ekin Kargaları oldu. Normalde şehir içlerinde küçük karga, saksağan ya da leş kargası olabilir ama ekin kargası fazla görülmez. Özellikle uzun gagasından fark edebilirsiniz, odun renginde bir gagası var. Genelde tarlada yaşayan bir tür ama şu an baktım ırmağın yanındaki ağaçlarda ve buradaki parkta ağaçların üstünde 10-15 tane yuva var. Tarlaların azalması o canlıları şehir içlerine yitmiş olabilir mi bilmiyorum o konuda çok emin değilim. İnsan yerleşimleri çok fazla artmaya başladığı için biraz kuşların alanına da girmiş oluyoruz. Tarlada yaşayan kuşlar mecburen şehir içine adapte olmaya başlıyor. Şehirleşmenin getirdikleri yaban hayatını etkiliyor. Hem kuşların türlerinin taksonomik sınıflandırmasını araştırmaya çalışıyoruz aynı zamanda evrimsel akrabalıklarına akademik veri tabandan bakıp hangilerinin ne kadar süre önce türleştiğini bulmaya çalışıyoruz. Mesela ekin kargaları gen analizlerine göre yaklaşık 10 milyon yıl öncesine dayanıyor”

“Şu an gördüğümüz bütün kuşlar birer avian dinozor”

Yedi senedir doğa gözlemi yaptığını söyleyen Türkoğlu, daha öncesinde de bu tür yaban hayatı incelemelerine merakı olduğunu belirtti. Türkoğlu, günümüzdeki kuşların doğrudan dinozorlarla bağlantılı olduğunu anlatırken, bu konuda yaptığı araştırmalardan dolayı kuşlara olan ilgisinin arttığından bahsetti. Pedram Türkoğlu, “Çocukluğumdan beri gelen bir merakım var ama son zamanlarda lensimi büyüterek, kamerayı geliştirerek daha yakından en azından akademik açıdan araştırabiliyorum. İki yıl süren bir çalışmam oldu, çalışmanın sonunda bir kitap piyasaya çıkarttım. Konusu temel olarak dinozorların gerçek görünüşü ve günümüzdeki kuşların doğrudan dinozorların atası olduğu yönünde. Hatta şu an gördüğümüz bütün kuşlar aslında birer avian dinozor. Genetik olarak baktığımız zaman terepod adı verilen bir dinozor grubu var. İki ayak üstünde yaşayan ve tüylü. Onlardan doğrudan bir hat geliyor ve hala günümüzde hayattalar. Hatta kitabın da mottosu, dinozorlar ölmedi hala aramızda yaşıyorlar, günümüzde her yerde gördüğümüz kuşlar birer avian dinozor. Benim hastalık derecesinde dinozor merakım vardı. Ondan dolayı dinozorları araştırmaya başlayınca günümüzdeki kuşlarında onların atası olduğunu görünce daha fazla merakım arttı diyebilirim” dedi.

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