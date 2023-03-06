Geleneksel kandil simidi tezgahlara bereket getiriyor

Berat Kandili nedeniyle tezgahlardaki yerini alan kandil simidi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Müslüman âlemi için önemli olan, günahların af olduğu ve kulların temize çıktığı mübarek Berat Gecesi’nde vatandaşlar bugünü bol bol ibadet ederek geçiriyor. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen kandil simidi geleneği vatandaşları birlik ve beraberliğine katkı sağlarken, şubat ayında meydana gelen depremler sonrasında işleri yolunda gitmeyen esnafı da bereketiyle mutlu ediyor.

Eskişehir’de pastane işletmeciliği yapan Satı Kaya, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında herkesin deprem bölgesine odaklandığını ve birçok işletmenin de bu durumdan etkilendiğini dile getirdi. Kandil günlerinde vatandaşların birbirlerine daha sıkı sarıldığını ve böyle mübarek günlerde yaralarımızı sarabileceğimizi vurgulayan Kaya, "Bu mübarek kandilin hepimize hayırlı olmasını istiyorum. Geleneğimiz olan kandil simidini bugün de hayır yapmak isteyen vatandaşlarımız için hazırladık. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında vatandaşlar televizyonların ekranına kilitlenip deprem bölgesine yardım yollamaya çalışırken evlerinden çıkmadı. Bu durum bizim işlerimizi biraz etkilemişti ama kandilin bereketiyle beraber işlerimizin düzeleceğini düşünüyorum. Mesela bazı vatandaşlar kandil simidi almaya geldiğinde gördükleri diğer ürünlerden de alarak işleri biraz toparlamamıza yardımcı oluyor. Bugüne özel 80 ila 100 kilo arasında kandil simidi yaptık. Henüz erken saatlerdeyiz ama akşama kadar biteceğini umuyorum. Deprem sonrasında hepimiz çok üzüldük ve etkilendik. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın, hepimizin kandili kutlu olsun" dedi.