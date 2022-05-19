Gelenek unutulmadı, balkonlar bayraklarla doldu

Eskişehirliler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu pencerelere ve balkonlara astıkları Türk bayraklarıyla yansıttı.

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan ve aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu önemli günü Eskişehir halkı unutmadı. Her sene büyük coşkuyla kutlanılan 19 Mayıs’ın yıldönümünde Eskişehirliler, balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı. Hem Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. yıldönümünü hem de bayram ruhunu yaşatmak isteyen vatandaşlar, evlerinin camlarına Türk bayraklarının yanı sıra Atatürk portresi de astı. Apartmanlarda oluşan bayrak manzaraları, görenlerin bayram ruhunu hissetmesine neden oldu.