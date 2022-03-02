Geleceğin yönetici adaylarına özel eğitimler Anadolu Üniversitesi İİBF’de başlıyor

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Döneminde ders kataloglarına üniversite-sanayi-sektör iş birliğine örnek teşkil eden “Data Analytics, Business Intelligence & Process” isimli yeni bir ders ekledi.

İlgili ders, denetim, sigorta, danışmanlık ve vergi konularında öncü uluslararası şirketlerden biri olan PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) profesyonel yöneticileri tarafından çevrim içi yürütülecek. Üniversite-sanayi-sektör iş birliğine örnek teşkil eden bu ders sonunda başarı gösteren öğrencileri PwC’de çeşitli fırsatlar bekliyor olacak.

“Data Analytics, Business Intelligence & Process” dersinde bilgi teknolojilerindeki büyük gelişmeler sonucunda kurumların karşı karşıya kaldığı büyük miktarda verinin oluşturulması ve işlenmesi ile ilgili analizlere yer verilecek. Öğrenciler nesnelerin interneti (IoT) teknolojileri, blokzincir ve 3D baskı gibi çığır açan teknolojiler hakkında da bilgi sahibi olacak. Geleceğin yöneticileri olacak olan öğrenciler veri analitiği konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulacakları gibi geleceğin yönetici adayları, operasyonlarını planlamak ve yürütmek için veri analitiği yardımıyla uluslararası ticarette ve kurumlarda çok geniş olan değerli bilgileri nasıl kullanacaklarını öğrenecek.

Ders modern zamanlarda bilginin nasıl işlendiğini öğrenmek isteyen öğrencileri bekliyor

Çevrim içi olarak yürütülecek derste yıkıcı teknolojiler, veri işleme, ERP sistemleri ve veri analitiği ile benzer konular üzerinde durulacak. İİBF, doğru verinin bulut içerisinden çıkarılarak rekabetçi bir avantaj oluşturacak şekilde kullanılmasını teşvik eden bilişim teknolojileri ve bu teknolojilerin getirdiği yenilikler ile modern zamanlarda bilginin nasıl işlendiğini öğrenmek isteyen öğrencileri derse katılmaya davet ediyor.