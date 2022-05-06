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Geleceğin eczacı adaylarının tercihi Anadolu Üniversitesi

Bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 mezun veren Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, köklü eğitim tecrübesini genç eczacı adaylarına aktarıyor.

ESKİŞEHİR 06.05.2022, 15:13
Geleceğin eczacı adaylarının tercihi Anadolu Üniversitesi

Bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 mezun veren Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, köklü eğitim tecrübesini genç eczacı adaylarına aktarıyor.

Alanında uzman 84 öğretim elemanının görev yaptığı fakülte, köklü eğitim tecrübesiyle genç eczacı adayları tarafından tercih ediliyor. Fakülte, güncel mesleki yeterliliklere sahip, toplumsal sorumluluğu ön planda tutan ve etik kurallara bağlı eczacılar yetiştirmeyi görev edinmeye devam ediyor. Fakültedeki eğitim, “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı” ile eczacının toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yeterlilikleri ve yetkinlikleri kazandıracak şekilde hazırlanmış Modüler Eğitim Programı’nı kapsıyor.

Öğrenciler bir eczacıdan beklenen görevleri üstlenebilecek yeterlilikte ve düzeyde mezun oluyor

Eczacılar hasta merkezli ve hastanın ilaç tedavisi süresince tedavi ile ilişkili tüm sorunları bulup çözümlemeye çalışan uygulamalara yöneliyor. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2017-2018 yıllarında uygulamaya başladığı modüler eğitim sistemi ile klasik eczacılık eğitim sistemine göre konuların daha bütünleşik olduğu, dinamik ve kanıta dayalı öğrenme ile birlikte öğrencinin araştırma yönünü kuvvetlendiriyor.

Fakültede öğrencilerin mesleki eğitim ve becerilerinin işbaşı çalışmalarıyla pekiştirmeleri amaçlanıyor

Eczacılık Fakültesi öğrencilerine mezuniyet için zorunlu olan stajlara ek olarak isteğe bağlı staj yapma imkânı da sunuluyor. Öğrenciler, serbest eczanelerde, hastane eczanelerinde ve ilaç endüstrisinde zorunlu stajlarını gerçekleştirirken buna ek olarak eczacının görev aldığı tüm alanlarda isteğe bağlı olarak da staj yapabiliyor.

Tam akredite olan fakültelerin başında Eczacılık Fakültesi geliyor

Eczacılık alanında nitelikli ve kaliteli eğitimiyle adından söz ettiren Anadolu Üniversitesi aldığı akreditasyonlarla da farkını gösteriyor. Bu konuda eczacılık eğitiminde kalitenin geliştirilmesi ve kalite güvencesinin sağlanmasını amaçlayan Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 2022 yılında da süreci başarıyla tamamlayarak aynı kurul tarafından 6 yıl süre ile tekrar tam akreditasyona layık görüldü.

Akademik kadrosu ve sunduğu geniş uygulama olanakları öğrencileri bir adım ileriye taşıyor

Öğretim elemanlarının eğitim faaliyetlerindeki katılımcı ve sürekli gelişimi destekleyen yaklaşımları ile birlikte sahip olunan öğrenci laboratuvarlarının teknik koşulları, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini diğer eczacılık fakültelerin bir adım önüne taşıyor.

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