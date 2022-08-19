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Gece yürüyüşçüleri Bademlik Tepesinde şehir manzarasını izledi

Eskişehir’de 10 kilometrelik parkurda gece yürüyüşü yapan doğa tutkunları, Kent Ormanı’nda şehir manzarası eşliğinde çay ve kahve içerek keyifli vakit geçirdi.

ESKİŞEHİR 19.08.2022, 14:53
Gece yürüyüşçüleri Bademlik Tepesinde şehir manzarasını izledi

Eskişehir’de 10 kilometrelik parkurda gece yürüyüşü yapan doğa tutkunları, Kent Ormanı’nda şehir manzarası eşliğinde çay ve kahve içerek keyifli vakit geçirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) gece yürüyüşlerine devam ediyor. Yaklaşık 20 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, gün batımında yola çıkan doğa tutkunları 10 kilometrelik Kent Ormanı parkurunda gece yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte Bademlik tepesinde mola veren katılımcılar, termoslarına doldurdukları çay ve kahve eşliğinde şehir manzarasını izledi. Yaklaşık 4 saat süren yürüyüş başlangıç noktasına dönüşle sona erdi.

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