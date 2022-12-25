Gece vakti devam eden inşaat çalışması mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırdı

Eskişehir’de hafta sonu gerçekleşen ve gece saatlerinde devam eden inşaat çalışması gürültüyle birlikte park sorununu da beraberinde getirdi.

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaprak Sokak’ta gerçekleştirilen inşaat çalışması, mahalle sakinlerini adeta isyan ettirdi. Saat 21.00 civarında devam eden inşaat makinelerinin gürültüsü gece geç saatlere kadar devam etti. Sokağın ortasında duran büyük iş makineleri ise hem araçların geçişini engelledi hem de bölgede yaşayan otomobil sürücüleri için bir park sorununu meydana getirdi.