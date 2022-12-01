Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de gece saatlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının düşüş gösterdiği ve kış aylarının kendisini hissettirdiği şu günlerde yağışlar da etkili oluyor. Gün boyu kapalı bir havanın hakim olduğu Eskişehir’de gece saatlerinde aralıklı olarak sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı hava tahminine göre gece saatlerinde, kent genelinde ortalama hava sıcaklığının 4 derece civarlarında olması ve aralıklı olarak sağanak yağışın etkisini göstermesi bekleniyor.