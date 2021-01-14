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Geç gelen kış esnafın satışlarını olumsuz etkiledi
Eskişehir’de kış mevsiminin geç gelmesi ve pandemiden nedeniyle öğrenci nüfusunun olmamasından dolayı kışlık elbiseleri elinde kalan esnaf ürünleri indirim yaparak satmaya çalışıyor.
ESKİŞEHİR 14.01.2021, 14:48
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Eskişehir’de kış mevsiminin geç gelmesi ve pandemiden nedeniyle öğrenci nüfusunun olmamasından dolayı kışlık elbiseleri elinde kalan esnaf ürünleri indirim yaparak satmaya çalışıyor.
Geçtiğimiz kış aylarına kıyasla hava sıcaklığının çok daha yüksek olduğu ve yağışın neredeyse hiç olmadığı bir kış ayı yaşanan Eskişehir’de, insanlar kışlık elbiseleri satın almıyor. Atkı, eldiven, bere gibi ürünlerin satışlarında yaşanan düşüş esnafı zor duruma soktu. Kış mevsimi başlangıcında daha önceki kışları baz alarak ürün stoklayan esnaf, ellerinde bulunan ürünleri satabilmek için indirim yapıyor.Şehrin en işlek caddelerinden birindeki kışlık ürün satan iş yeri çalışanlarından Deniz Can Menevşe, “Hem yağışların yeni gelmesi hem de öğrenciler olmamasından dolayı satışlarımız bu sene çok düşük. Kışın geç gelmesi Eskişehir’de yaşayanlarında alışveriş yapmasına engel oldu. Havalar daha yeni yeni soğuyor. Bundan 2-3 gün öncesine kadar bahar havası vardı. Elimizde kalan ürünleri satabilmek için fiyatları düşürmek zorunda kaldık. Geçen 20 liraya sattığımız ürünü bu sene 10-15 liraya satmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz kış askıdaki ürünleri her gün yeniliyor ve her renginden satıyorduk. Fakat bu sene hiçbir renk ve modelin satışı olmuyor” dedi.
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