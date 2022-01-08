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Gaz lambasına talep eski dönemlere döndü

Eskişehir’de vatandaşlar, nostaljik olması ve fiyatının uygun olmasından dolayı gaz lambası satışlarına ilgi göstermeye başladı.

ESKİŞEHİR 08.01.2022, 12:25
Gaz lambasına talep eski dönemlere döndü

Eskişehir’de vatandaşlar, nostaljik olması ve fiyatının uygun olmasından dolayı gaz lambası satışlarına ilgi göstermeye başladı.

Geçmiş zamanlarla özdeşleşen ve köy evlerinin vazgeçilmezlerinden olan gaz lambasına ilgi yeniden başladı. Geçmişe özlem duyan vatandaşlar, gaz lambasının maliyetinin uygun ve kullanışlı olmasından dolayı tercih ediyor. Eskişehir’de birkaç yıldır gaz lambası satışı yapan Nejat Madenoğlu, “ Benden gaz lambası alan genç öğrenciler, ışığın altında ders çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ilettiler” dedi.

“İnsanlar gaz lambasını yakarak gecelerini aydınlatmaya başladı”

İnsanların, uzun yıllar sonra gaz lambasına ilk kez bu kadar ilgi duymaya başladığının altını çizen Madenoğlu, “45 yıldır ayakkabıcılık yapıyorum ama çocukluğumdan beri aslında bu mesleği biliyorum. Gaz lambası satışını da 3 senedir yapmaya başladık. Tabii ki eskiden babamların zamanında satışı daha fazla yapılıyordu. Biz de talep oldukça çeşitlerimizi arttırdık. Önceden bir iki tane getirmiştik. Sonrasında satışlar o kadar iyi oldu ki sayılarını arttırdık. Bunun yanında yedek camlarını, depolarını ve gaz yağlarını da getirmeye başladık. Gaz lambası satışlarının artmasının en büyük nedeni genellikle nostalji amaçlı kullanılması oluyor. Bizim çocukluğumuzdan beri satıldığını gören insanlar farklı renklerde gaz lambalarını evinde biriktirmeye başladı. Görenler ve satın alanlar birbirlerine önermeye başladı. Hatta Yani öğrenciler de ihtiyacı olsa da olmasa da gaz lambasını tercih edebiliyor. Son dönemlerde kenar semtlerde elektrik kesintilerinde artış yaşanması da satışlarımızı etkiledi. İnsanlar gaz lambasını, mum ve fenere göre hem daha kullanışlı hem de daha nostaljik olmasından dolayı çok seviyorlar. Bu sayede vatandaşlar, gaz lambalarını evlerinde yakarak gecelerini renklendirmeye başladı. Tabii ki bazı vatandaşlar da, bağlarda ve bahçelerde iş yaparken kullanmak amacıyla çok fazla ilgi gösteriyor. Bu dönemde gaz yağı bulmak biraz sıkıntılı olabiliyor. Şimdilerde biraz daha fabrikasyon yağlarını da satmaya başladık. Şu anda takımını 85 TL’den satıyoruz. Ancak iki üç ay öncesine göre fiyat farkı çok arttı. İki ay öncesinde en yüksek gaz lambası fiyatımız 50 TL civarındaydı. Ortalamaya vuracak olursak bir depo gaz yağını doldurduğunuzda bir gün boyunca ışık verebiliyor. Ancak günün 2-3 saatlik diliminde yakılacağı için çok uzun süre dayanabiliyor. Bu yüzden maliyet olarak vatandaşlarımızı mutlu ediyor” diye belirtti.

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