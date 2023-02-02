Gaz lambaları yeniden moda oldu

Nostalji yapmak isteyen vatandaşların ve yurt dışından gelen turistlerin gözdesi olan gaz lambasına talep arttı.

Eskiden kullanımı yaygın olan gaz lambaları tekrardan revaçta. Elektrik kesintisi olan bölgelerde kullanımının hala devam ettiği bilinen gaz lambaları, nostalji yapmak isteyen gençlerin ve turistlerin de ilgi odağı oldu. Yurtdışından gelen turistlerin gaz lambalarına talebinin olduğu ve satın alıp ülkelerine götürdükleri ifade edildi. Vatandaşların gaz lambalarına büyük ilgi gösterdiğini ve satışlardan memnun olan esnaf ‘vitrinlere getirdiğimize değiyor’ dedi.

“Nostalji yapmak isteyenler turistler buradan alıyorlar yurtdışına götürüyorlar”

Eskişehir’de esnaflık yapan Nejat Madenoğlu, gaz lambalarına taleplerin artması üzerine çeşitlendiğini ve renkli modellerin geldiğini söyledi. Gaz lambası parçalarının zor bulunduğunu ancak vatandaşlar ilgi gösterdiği için temin etme yoluna gittiğini ifade eden Madenoğlu, “Eskiler gaz lambasını çok iyi bilirler, elektrik kesintisi olduğunda derslerimizi gaz lambasının altında yapardık. Şimdi 40-50 sene zaman geçti ve gaz lambaları tekrardan moda oldu. Taleplerin artması üzerine çeşitlendi ve renklendi, kullanım alanları arttı. Nostalji yapmak amacıyla herkes tercih ediyor. Ama genellikle elektrik kesintisi olan yerlerde, bağ, bahçe ve köy gibi bölgelerde gaz lambası çok kullanılıyor. Eskiden gaz yağı bulmak kolaydı ama şimdi biraz zor bulunuyor. Gaz lambasının parçaları, camları ve fitilleri zor bulunuyor. Biz de temin etme yoluna gidiyoruz, vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Nostalji olarak isteyenler genellikle yurtdışına alıp gidiyorlar. İngiltere, Almanya ve Belçika’ya giden vatandaşlarımıza buradan mal verdik. Turistler gelip alıyorlar, biz göndermiyoruz. Eskişehir’e gelip geziyorlar, gaz lambasını gördükleri zaman alıyorlar. Nostalji için evlerinin bir tarafından saklıyorlar” dedi.

“Ev gibi yerlerde gaz lambasının kullanımı daha uygundur, daha uzun yanar”

Nostalji yapmak isteyen insanların yanı sıra elektrik kesintisi yaşanan yerlerde ve yazlık bölgelerde bulunan vatandaşların da gaz lambası talebinin olduğunu ifade eden Madenoğlu, gaz yağının sivrisinekleri kaçırdığını belirtti. Sabit durulan kapalı alanlarda fener gibi alternatifler yerine gaz lambasının çok daha iyi bir seçenek olduğuna dikkat çeken esnaf Nejat Madenoğlu şunları söyledi:

“Gaz yağını yazlık yerlerde kullandığınız zaman çıkardığı isten, dumandan dolayı sivrisinek gelmesini engelliyor ve bu bölgelerde çok fazla elektrik kesintisi oluyor. Dolayısıyla gaz lambası tatil yerlerinde de çok kullanılan bir ürün. Oralarda sıkça elektrik kesintisi yaşandığı için zaten her vatandaşın evinde muhakkak bir gaz lambası oluyor. Bizde de köylerde, kırlarda ve bağlarda evi olanlar kullanıyor. Gaz lambasının yanı sıra denizci feneri dediğimiz fenerler kullanılıyor. Fenerleri her tarafa taşımak mümkün, sönmüyor ancak gaz lambaları öyle değil, belli bir yerde sabit kalmalı. Ev gibi yerlerde gaz lambasının kullanımı daha uygundur, daha uzun yanar. En basit şekilde herkesin kullanabileceği bir lamba tipidir, hiçbir sıkıntı oluşturmaz.”

“Biz satışlardan memnunuz, en azından vitrine koyduğumuza değiyor”

Gaz lambasının hala revaçta olduğunu ve kendisine para kazandırdığını söyleyen Madenoğlu, gaz lambasının çocuklara verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Ürünün kullanımıyla ve fiyatıyla ilgili bilgiler veren Madenoğlu, “Tabii bunlar çoluk çocuğun oynayacağı şeyler değil, büyüklerin yapması gerekiyor. Ateşi söndürmekte çok basit, havaya teması kestiğiniz an söner. Fitili açtığımız zaman fazla güç alıp yanar, fitili kısalttığınız zaman ise alevin gücü azalır. Hala revaçta, hala istek var ve hala bize para kazandırıyor. Gençlerin talebi yaşlılar kadar yok ama onlar da nostaljik görünüm olsun diye alıyorlar. Ağırlıklı olarak bunu önceden bilen yaşlı kesim gaz lambasını tercih ediyor. Artık onların vaz geçilmezi olmuş çünkü onunla büyümüşler, alışmışlar. Şu anda bir gaz lambasını 135 liradan, gaz yağını 35 liradan ve bir metre fitili de 15 liradan veriyoruz. Toplamda 200 lira civarında maliyeti oluyor. Ama vatandaşlar bununla bayağı bir aydınlık, rahatlık sağlayabilirler. Herkesin evinde bir gaz lambası bulunmasını tavsiye ederim. Biz satışlardan memnunuz, en azından vitrine koyduğumuza değiyor” şeklinde konuştu.