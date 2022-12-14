Gastronomi Kulübü’nden “Yerli Malı Konferansı”

Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübü’nün düzenlemiş olduğu “Yerli Malı Konferansı” yoğun ilgi ile karşılandı.

Kongre Merkezi Mavi Salon’da gerçekleştirilen konferansa, Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen ve Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya konuşmacı olarak katıldı.

“Yaptıklarımız sadece aşçılıktan ibaret değil”

Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, konuşmasında, “Türkiye Aşçılar Federasyonu olarak Türkiye’nin yedi bölgesinde de yedi farklı lezzet çalışmalarımız var. Yerel ve tarıma dayalı olan ürünlerle alakalı hem yerel kalkınmayı hem de ürünlerimizin dünya piyasalarına açılması ve marka değeri kazanması için çok önemli işler yapıyoruz. Yaptıklarımız sadece aşçılıktan ibaret değil. Biz mesleğimizde çok iyi olmak zorundayız, bize verilen bir ürünü bilgi birikim ve donanımımızla harmanlayıp işletmeyi veya müşteriyi memnun etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri turizme kazandırmaya çalışıyoruz”

Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen ise son yıllarda yenilenebilir enerji üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yerli tohum ile ilgili çalışmalar yerel yönetimlerimizde de devam ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Yerli mallarla ilgili son yıllarda 900 üzerinde tescilli ürün var, Türkiye genelinde ek olarak tescil bekleyen 700 kadar ürün var. Eskişehir çok iyi bir mozaik. Turizm açısından bunu değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.