Fuhuşa yönelik çalışmalarda 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de yapılan fuhuş operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Fuhşu önleme çalışmaları sonucunda, Tepebaşı İlçesi’nde ‘Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama’ suçu çerçevesinde S.D. ve A.D. isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.D. hakkında, ‘Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.