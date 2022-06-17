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Fuhuş operasyonunda yakalanan 7 kişiden 6’sı tutuklandı

Eskişehir ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 1’i kadın 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

ESKİŞEHİR 17.06.2022, 18:41
Fuhuş operasyonunda yakalanan 7 kişiden 6’sı tutuklandı

Eskişehir ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 1’i kadın 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan H.K., Ş.G., Y.F., Y.G., K.A., F.K. ile E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Eskişehir ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalanan 1’i kadın 7 şüpheliden H.K., Ş.G., Y.F., Y.G., K.A. ile F.K. tutuklanırken, E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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