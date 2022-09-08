Fuhuş operasyonunda yakalanan 2 kişiye para cezası

Eskişehir’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 2 kişiye bin 234 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Fuhşu önleme çalışmaları neticesinde Tepebaşı İlçesi’nde ‘Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama’ çerçevesinde Y.K. ve S.D.F. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli şahıslara toplam bin 234 TL idari para cezası uygulandı.