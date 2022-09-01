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Fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı
Eskişehir’de polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı fuhuş operasyonunda yakalanan 9 kişiye toplamda 12 bin 340 lira para cezası yazıldı.
ESKİŞEHİR 01.09.2022, 14:33
Eskişehir’de polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı fuhuş operasyonunda yakalanan 9 kişiye toplamda 12 bin 340 lira para cezası yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde fuhşa yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda 2 ayrı adrese operasyon düzenlendiği, adreslerden birinde M.A., A.A., H.T. ve A.A., diğer adreste ise A.N., C.N., F.G., A.Y. ve R.R. isimli toplam 9 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilere toplamda 12 bin 340 lira para cezası kesilirken, R.R.’nin ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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