Fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Eskişehir ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 1’i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K, Ş.G, Y.F, Y.G, K.A, F.K. ile E.T. isimli şüpheliler, ‘fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçundan adliyeye sevk edildi.