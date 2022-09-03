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Fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişiye para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR 03.09.2022, 11:02
Fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişiye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde fuhuş operasyonu yapıldı. Tepebaşı ilçesinde yapılan operasyonda ‘Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama’ suçundan Ç.S., A.Ş., F.C., P.Ö. ve M.İ. isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şüphelilere toplam 4 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.

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