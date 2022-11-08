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Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR 08.11.2022, 11:16
Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, Tepebaşı ilçesinde fuhşu önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, para karşılığı gizli fuhuş yaptıkları tespit edilen N.T., D.Ç., K.J. ve H.B. isimli 4 şüpheli yakalandı. Şahıslara toplamda 4 bin 936 TL idari para cezası uygulandı.

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