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Fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı
Eskişehir’de yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı.
ESKİŞEHİR 16.09.2022, 11:01
Eskişehir’de yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Fuhşu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ‘Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama’ suçundan N.B., E.R., E.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler yakalandı.
Yakalanan şüphelilere toplamda 3 bin 702 TL idari para cezası uygulanırken, E.Y. hakkında ‘Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama’ suçundan adli işlem yapıldı.
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