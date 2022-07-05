Frigyalı kadın çiftçiler ’Lavanta Kokulu Köy’de

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı” ve “Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi” çerçevesinde Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı ve “Lavanta Kokulu Köy” olarak tanınan Kuyucak köyüne Çiftçi İnceleme Gezisi düzenlendi.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz ile Han İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Söker koordinasyonunda gerçekleşen teknik geziye; Han ilçesinde kurulan Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kezban Kurnaz ve kooperatife üye 9 kadın çiftçi ile projeden sorumlu 2 teknik personel katılım sağladı.

Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi’nin uygulanması için pilot bölge seçilen Gökçekuyu Mahallesi’nde çiftçilik yapan 10 kadın çiftçiye proje örneği yerinde gösterildi. Gösterimle, çiftçilerin tarım turizmi ve lavanta yetiştiriciliği hakkında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, projenin gerçekleştirilmesine yönelik öngörülerinin arttırılması amaçlandı.