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“Frigya Jeoparkı Arama Toplantısı” gerçekleştirildi

Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile yapılan “Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı Arama Toplantısı” gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR 13.11.2021, 12:29
“Frigya Jeoparkı Arama Toplantısı” gerçekleştirildi

Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile yapılan “Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı Arama Toplantısı” gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da düzenlenen toplantıya Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile diğer birçok isim katıldı. Toplantıda, kırsal alanlardaki doğal ve beşeri kaynakları koruyarak bölge sakinlerinin refahını iyileştirecek bir kırsal kalkınma modeli önerisi olarak Frig Vadisi’ne kurulması planlanan jeopark tüm yönleri ile ele alındı.

“Dünyanın bir mirası olarak kazandırabilecek bir proje”

Frigya Jeoparkı’nın potansiyel olarak birçok ülke vatandaşının seyahat motivasyonlarına uygun olduğunun belirtildiği toplantının açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Frigya Jeoparkı, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir il sınırları içerisinde yüzyıllarca yaşamış bir medeniyetin beşiği. Biz 3 il olarak da Anadolu Üniversitesi olarak da bu ortak kültürü birlikte nasıl tekrar canlandırırız onu düşündük. Her ilin kendine ait güzellikleri, zenginlikleri ve hazineleri var. Frigya uygarlığı gibi bir medeniyet yıllarca burada yaşamış. Tabi ki birçok başka medeniyet de Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne gelene kadar bu topraklarda yaşamışlar. Bu topraklarda yaşamışlarsa demek ki bu topraklarda hâlâ çok güzel hazineler var. Jeopark projesi de bunlardan bir tanesi. Bunları ortaya çıkarabilecek, bunları dünyanın bir mirası olarak kazandırabilecek bir proje. Hem de bu güzel 3 ilimizin bir araya gelmesine vesile olacak bir proje olarak düşünüldü. Zaten bir jeopark projesine geçebilmesi için, olursa inşallah Kula Bölgesi’nden sonra Türkiye’deki UNESCO tarafından ilan edilmiş ikinci jeopark olacak. Bu belki de tarihe not düşülecek güzel bir güç birliği, iş birliği, gönül birliği olacak” ifadelerini kullandı.

“Refah ve bütünleşik bir kalkınmanın olmasını amaçlıyoruz”

Konuşmasında, ‘Bütünleşik Bölgesel Kalkınmada Jeoparkların Önemi’ başlığını ele alan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, “Kırsal alanlardaki doğal ve beşeri kaynakları koruyarak bütün sakinlerinin yaşam kalitesini, ekonomik refahını geliştirmeyi ve böylece bir kalkınma modelinin uygulanmasını öneriyoruz. Geldiğimiz noktada sadece ülkemiz için değil; dünyada kırlar ve şehirlerarasındaki gelişmişlik farkları hızla artmakta. Kırlar boşalmakta, şehirlere göç yaşanmakta. Bu durum hem kırsal alanlarda hem de şehirsel alanlarda sorunları tetiklemekte. Biz aslında kırlar ile şehirlerarasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması, daha refah ve bütünleşik bir kalkınmanın olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Toplantı, UNESCO Global Jeoparklar Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Erdal Gümüş’ün ‘Jeoparklar ve UNESCO Jeoparklar Ağı’ konusunda bir konuşma yaptı. Etkinlik, katılımcıların beyin fırtınası, yapılandırılmış grup toplantısı ve sonuç toplantısı ile devam edecek.

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