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"Fotoğraflar ile Cumhuriyet Sergisi" beğeni topluyor
TEPEBAŞI BELEDİYESİ VE ESPARK AVM TARAFINDAN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FOTOĞRAF SERGİSİ, VATANDAŞLARDAN TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.
ESKİŞEHİR 26.10.2020, 15:40
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Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fotoğraf sergisi, vatandaşlardan beğeni topluyor.
Tepebaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Espark AVM iş birliğiyle fotoğraf sergisi düzenledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele dönemini konu alan sergide, toplamda 32 fotoğraf yer alıyor. 97 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetimiz için verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar, hafta boyunca vatandaşlar tarafından görülebilecek ve 1 Kasım tarihine kadar açık olacak.
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