Fizyomer’den sporculara destek

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Eskişehir Doğa Sporları Yürüyüş Aktivite Kulübü Derneği arasında sağlık anlaşması imzalandı.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Müdürü Recep Enver Balcılar ile Eskişehir Doğa Sporları Yürüyüş Aktivite Kulübü Derneği (EDYAK) Başkanı Süleyman Kömürcü’nün katıldığı toplantıda iki taraf arasında sağlık anlaşması imzalandı. Fizyomer Müdürü Recep Balcılar, imzalanan bu anlaşma ile EDYAK üyesi sporcuların ve birinci derece akrabalarına Fizyomer’in sağlık hizmetlerinden daha avantajlı şekilde yararlanma imkanı sunduklarını kaydetti. EDYAK Başkanı Süleyman Kömürcü de kendilerine sunulan bu avantajdan son derece memnun olduklarını dile getirerek, “Derneğim, sporcularımız ve ailelerimiz adına, Fizyomer ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Sporcularımızı destekledikleri için son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.