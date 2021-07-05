Fizyomer ve SEV arasında protokol imzalandı

Fizyomer Tıp Merkezi ile Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV) arasında indirim protokolü imzalandı.

Protokol sayesinde artık vakıf üyeleri Fizyomer Tıp merkezinin sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilecekler. Protokol imza töreninde konuşan Şirket Müdürü Recep Balcılar, ‘’Fizyomer Tıp Merkezi olarak SEV vakfı ile karşılıklı güven içerisinde bu anlaşmayı imzaladık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını dilerim.’’

Protokol sonrasında konuşan Vakıf Başkanı Bekir Kalır ise, ‘’Üyelerimizin indirimli yararlanması adına anlaşma imzaladık. Hayırlı olsun. Kurumunuza ilk defa geldim, çok modern ve kaliteli’’ dedi.