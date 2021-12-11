Fizyomer ve dernekler arasında indirim anlaşmaları imzalandı

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Seyyid Kemal Sultan Kültürünü Yaşatma Koruma Geliştirme ve Dayanışma Kültür Derneği ile Eskişehir Döğerliler Derneği arasında indirim anlaşması imzaladı.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Müdürü Recep Enver Balcılar ve Seyyid Kemal Sultan Kültürünü Yaşatma Koruma Geliştirme ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı İrfan Cingil arasında imzalanan anlaşma ile dernek üyelerine indirim sağlandı. Anlaşma öncesinde Dernek Başkanı Cingil’e kurumda verilen hizmetleri anlatan Müdür Balcılar üyelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dâhiliye, Cildiye, Radyoloji ve Laboratuvar hizmetlerinden indirimli yararlanabilecekleri hakkında bilgi verdi.

Müdür Balcılar ve Eskişehir Döğerliler Dernek Başkanı Ahmet Karavil’in imzaladığı anlaşma ile dernek üyeleri Fizyomer Terapia’daki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dâhiliye, Cildiye, Radyoloji ve Laboratuvar hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek. Dernek Başkanı Ahmet Karavil merkezin üyelere sağladığı indirim için teşekkür etti.