Fizyomer ile Özçelik-İş Sendikası arasında indirim anlaşması

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Özçelik-İş Sendikası arasında protokol imzalandı.

Özçelik-İş Sendikası İşyeri Baştemsilcisi Hasan Köksal ve Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar arasında imzalanan protokol ile birlikte sendika üyeleri Fizyomer tarafından verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek.

Protokol sonrası konuşan Özçelik-İş Sendikası İşyeri Baştemsilcisi Hasan Köksal, “Bu yapmış olduğumuz sözleşme sayesinde tüm Özçelik-iş Sendikası üyeleri ve de bakmakla yükümlü olduğu yakınları indirimli sağlık hizmetten faydalanabileceklerdir. Bu sözleşme ile birlikte üyelerimize bütçesel anlamda kazanım sağlamak bizim için son derece gurur vericidir dedi.

Protokol hakkında konuşan Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar ise, “Yapılan protokol ile işçilerimize destek olmak amacıyla hizmetlerimizde indirim uyguladık. Özçelik-İş Sendikası üyelerine vereceğimiz indirimli sağlık hizmetini en iyi şekilde vereceğimize inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum” diye belirtti.

Fizyomer’de yeni yapılan hizmetleri yerinde gören Köksal, “Hastanenizin donanımsal anlamda sadece üyelerimize değil buradan sağlık hizmeti almak isteyen tüm hastalara yeterli olacağı konusundaki düşüncemizi hastaneyi gezerek teyit etmiş olduk. Ayrıca hastaneninizde gezerken yeni açılan ve de yapım aşamasında bulunan hizmet ünitelerinizle birlikte sadece fizik ve rehabilitasyon alanında hizmet vermenin haricinde daha bir çok sağlık hizmetiyle hastalarına tedavi olanakları sağlayacağını görmüş olduk. Büyüyen ve sağlık alanında devamlı kendini geliştirmeye gayret gösterdiğine inandığımız tüm kurumunuz çalışanlarına başarılar diliyorum. Son olarak tüm Özçelik-İş Sendikası üyelerimize özel yapmış olduğumuz bu sözleşmenin hayırlara vesile olması dileklerimle birlikte bütün emekçilerimize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” dedi.