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Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, İŞKUR ve Kuyumcular Odası ile protokol imzaladı

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir Şubesi ve Kuyumcular Odası arasında indirim anlaşması imzalandı.

ESKİŞEHİR 09.07.2021, 10:48
Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, İŞKUR ve Kuyumcular Odası ile protokol imzaladı
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Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir Şubesi ve Kuyumcular Odası arasında indirim anlaşması imzalandı.

İmzalanan protokoller ile İŞKUR çalışanları ve tüm Kuyumcular Odası üyeleri, Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezinin sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilecekler.

Protokol imza töreninde konuşan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Şirket Müdürü Recep Balcılar İŞKUR ile yapılan bu anlaşma sonrasında, ‘’Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi olarak İŞKUR ile yaptığımız anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol sonrasında konuşan Eskişehir İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş ise, ‘’Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile İŞKUR arasında çalışanlarımızın indirimli yararlanması adına anlaşma imzaladık. Hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Tüm Kuyumcular Odası üyelerine yönelik indirimleri içeren anlaşmanın imza töreninde ise Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Şirket Müdürü Recep Balcılar; ‘’Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum’ sözlerini kullandı.

Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek da ‘’Fizyomer Tıp Merkezi ile birlikte üyelerimizin tüm sağlık hizmetlerinden yararlanması için indirim anlaşması imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.
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