Fizyomer Estetica saç ekim merkezi açıldı

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi bünyesinde hayata geçen Fizyomer Estetica’da artık bir saç ekim birimi de var.

Sadece Eskişehir ve çevre illeri değil ulusal ve uluslararası alanda hizmet hedefiyle ve alanında uzman ekibiyle bir saç ekim merkezi kurduklarını aktaran Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Uzm. Dr. Türkan Tünerir, “Yalnızca saç ekimi değil, saç için PRP ve ozon terapileri de yaparak saç sağlığı üzerine yenilikçi uygulamaları burada hayata geçireceğiz. Alanında uzman ve deneyimli bir ekibin hizmet vereceği saç ekim merkezinde kullanılan son teknoloji cihazlar ile ağrısız ve hızlı bir saç ekimi uygulanabilecek" dedi.

Saç ekiminde Türkiye’nin en çok tercih edilen ülkelerin başında geldiğini anımsatan Dr. Tünerir, sadece büyük şehirlerde değil Eskişehir’in de saç ekimi ile sağlık turizmine de önemli katkılar sunduğunu belirtti. Bu anlamda saç sağlığına yönelik çalışmaları ile kentin sağlık turizminin gelişmesine de katkı sağlamak amacıyla bu birimi kurmaya karar verdiklerini belirten Dr. Tünerir, alanında uzman ve deneyimli bir ekip ile hizmet verdiklerini söyledi. Başlangıç aşamasında haftanın belli günlerinde saç ekim hizmeti vermeyi planladıklarını kaydeden Dr. Tünerir, “Talebe göre haftanın belli günlerinde verdiğimiz hizmeti zamanla her güne yayabiliriz. Merkezde uyguladığımız saç ekim işlemlerinin yanı sıra PRP ve ozon terapileri ile saçın oksijen ile beslenmesi sağlanarak yapılan işlemin daha kalıcı hale gelmesi mümkün olabiliyor.” şeklinde konuştu.