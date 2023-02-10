Fiziksel engeli bulunan çift, yardım etmek için hiçbir engelin olmadığını gösterdi

Eskişehirli Yusuf ve Feyza Girat çifti, kurdukları sosyal medya grubuyla birlikte yaşanan deprem felaketine destekte bulunurken, yardımsever çift; “Fiziksel engelimiz olduğu için kazma kürekle enkazda yardım edemedik ve bu yüzden sosyal medyada grup oluşturduk” ifadelerini kullandılar.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından, ülke genelinde adeta yardım seferberliği başladı. Yüzbinlerce insan imkânları doğrultusunda yapabildiği yardımı deprem bölgesine ulaştırmak için farklı yöntemler tercih ediyor. Eskişehir’de yaşayan ve fiziksel engelleri bulunan Yusuf ve Feyza Çifti ise oluşturdukları ‘Elbistan haberleşme grubu’ ile yaklaşık bin kişiye ulaşıp deprem bölgesine gönül köprüsü oluşturdular.

Fiziksel engelleri bulunduğu için kazma kürekle yardım edemediklerini ve bu nedenle bir şekilde destek olabilmek için haberleşme grubu kurduklarını söyleyen Yusuf Girat, Elbistan halkının katkılarıyla haberleştiklerini dile getirdi. Enkaz altında kalanların teyitli bilgilerini, çadır, barınma, yiyecek, giyecek ve barınma noktaları gibi önemli bilgileri yetkilere bildirdiklerini belirten Girat sözlerine şöyle devam etti:

“Ben Elbistan damadıyım, Eskişehir’de yaşıyoruz”

“Eşimle birlikte depremin ilk gününden itibaren Elbistan haberleşme grubunu oluşturduk. Ben Elbistan damadıyım, Eskişehir’de yaşıyoruz. İkimiz de bedensel engelliyiz. Depremde Eskişehir’den Elbistan’a bir gönül köprüsü oluşturmak istedik. Fiziksel engelimiz olduğundan kazma kürekle enkazda yardım edemediğimiz için sosyal medyada bu grubu oluşturarak. Elbistan halkına depremin bölgesinde hem haberleşme hem de yardımlaşma için elimizden geldiğince katkıda bulunmak istedik. Grubumuz da depremin ilk gününden itibaren bin kişiye aşkın kişiye ulaştı”