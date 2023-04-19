Fiyat artışına rağmen bayramlık tatlılara talep düşmedi
ŞEKER, ÇİKOLATA VE LOKUMUN YANI SIRA KURUYEMİŞ SATIŞI YAPAN ESNAF EMİRHAN YAŞAR ACAR, “ŞEKER ÇİKOLATA VE LOKUMDAKİ ORTALAMA FİYATIMIZ KALİTELİ BİR ÜRÜN İSTEYENLER İÇİN 100 TL’DEN BAŞLIYOR. 185- 200 LİRAYA KADAR BU RAKAMLAR ÇIKABİLİYOR, BU DA KALİTEYLE DOĞRU ORANTILI BİR ÇIKIŞ. GEÇEN YILA GÖRE ORTALAMA YÜZDE 40’LIK BİR ARTIŞ GÖZLEMLİYORUZ. AMA BU ARTIŞLAR TALEBİ ETKİLEMEDİ HALA GEÇEN YILLA AYNI YOĞUNLUĞU YAŞIYORUZ” DEDİ.
Eskişehir’de şekerleme ve kuruyemiş satışı yapan esnaf Emirhan Yaşar Acar, geçtiğimiz Ramazan bayramından bugüne kadar çikolata, şeker ve lokum fiyatlarında yaklaşık yüzde 40’lık artış yaşandığını, fakat satışlarının hala aynı yoğunlukla sürdüğünü belirtti.
Ramazan Bayramı’na az bir süre kalırken, inanalar bu özel gün için hazırlıklara başladı. Müslümanların en kutsal aylarından olan Ramazan ayından sonra gelen bayram için vatandaşlar alışverişlerini sürdürüyor. Yemek ve tatlı hazırlıklarının yanı sıra bayram ziyaretine gelen misafirlere ikram edilmek üzere alınan şeker, çikolata ve lokum gibi şekerleme çeşitlilerinin satışında ise artış yaşanıyor. Bayramı öncesi şeker çikolata ve lokum gibi ikramlık şekerlemelerin fiyatlarında geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na göre yaklaşık yüzde 40 kadar artış yaşanırken, esnafa göre vatandaşlar aldığı miktar ve kaliteden vazgeçmeden bu yıl da aynı alışverişi yapıyor, yoğunluğu oluşturuyor.
Şeker, çikolata ve lokumun yanı sıra kuruyemiş satışı yapan esnaf Emirhan Yaşar Acar, “Şeker çikolata ve lokumdaki ortalama fiyatımız kaliteli bir ürün isteyenler için 100 TL’den başlıyor. Kaliteyle doğru orantılı olmak üzere 185- 200 liraya kadar bu rakamlar çıkabiliyor. Geçen yıla göre ortalama yüzde 40’lık bir artış gözlemliyoruz. Ama bu artışlar talebi etkilemedi hala geçen yılla aynı yoğunluğu yaşıyoruz” dedi.