Fırtına çanak antenleri yerinden oynattı

Eskişehir’de etkisini gösteren kuvvetli fırtına, birçok binanın çanak antenlerine zarar verip bazılarının da yönünü değiştirince vatandaşlar televizyon yayınlarını izleyemedi.

Yurt genelinde etkisini gösteren kuvvetli fırtına Eskişehir’de çeşitli maddi zararlara yol açtı. Binaların çatısında bulunan çanak antenler yerinden oynadı, yönleri değişti. Birçok vatandaş uydu üzerinden televizyon yayınlarını izleyemediği için teknik servislere başvuru yaptı.

“Sabahtan itibaren telefonlarımız susmadı”

Eskişehir’de uzun yıllardır elektronik ve uydu sistemleri işletmeciliği yapan Çağan Kortan, sabahtan itibaren yoğunluk yaşandığını ifade etti. Mağduriyet yaşayan vatandaşların kendilerini aradığını belirten Kortan, şunları söyledi:

“Dün etkisini gösteren fırtınadan sonra birçok apartmanın ve evin çatısındaki uydular yerinden oynadı. Sabahtan itibaren telefonlarımız susmadı. Televizyonu çalışmayan birçok kişi arayıp bakım yapılmasını istedi. Tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor. Yerinden oynayan çanakların montajlarını ve ayarlarını yapıyorlar. Vatandaş mağdur oldu. Biz de o mağduriyeti gidermeye çalışıyoruz.”