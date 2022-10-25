Firari şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi

Eskişehir’de hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde ‘Dolandırıcılık’ suçundan 5 Yıl 5 Ay hapis cezası ve 72 bin TL adli para cezası bulanan C.K. isimli şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.