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Firari hırsız yakalandı

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmadan, 18 yıl 24 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

ESKİŞEHİR 14.07.2022, 10:03
Firari hırsız yakalandı

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmadan, 18 yıl 24 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma başlattı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ‘Hırsızlık’ suçundan 18 yıl 24 ay hapis cezası bulunan N.T. isimli şahıs yakalandı.

Ekiplerce yakalanan N.T.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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