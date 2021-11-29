Firari FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir’de yapılan operasyonda, hakkında hapis cezası olan FETÖ firarisi bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.H.‘nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Firar, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.