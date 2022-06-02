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Firari cinayet zanlısı yakalandı

Eskişehir’de ‘Kasten Öldürme’ suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR 02.06.2022, 11:13
Firari cinayet zanlısı yakalandı

Eskişehir’de ‘Kasten Öldürme’ suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ilde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde ‘Cinayet’ suçu şüphelilerine yönelik çalışma düzenledi. Çalışmalarda, ‘Kasten Öldürme’ suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli İ.C., ekiplerce cezaevine teslim edildi.

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