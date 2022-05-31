banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Final sınavına hazırlanan öğrenciler için 24 saat açık hizmet

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, final sınavları dolayısıyla ders çalışmak isteyen öğrencilere, 10 Haziran’a kadar 24 saat hizmet verecek.

ESKİŞEHİR 31.05.2022, 10:57
Final sınavına hazırlanan öğrenciler için 24 saat açık hizmet

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, final sınavları dolayısıyla ders çalışmak isteyen öğrencilere, 10 Haziran’a kadar 24 saat hizmet verecek.

Merkezde, vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti çerçevesinde; öğrencilere ücretsiz çay, su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunuluyor. 24 saat açık olan merkezden yararlanan öğrenciler de memnuniyetini belirterek, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu