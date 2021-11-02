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Film Festivali ve Sinema Kampı Tepebaşı’nda başladı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde 9. Uluslararası Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali ile Güz Sinema ve Sanat Kampı Eskişehir’de başladı.

ESKİŞEHİR 02.11.2021, 16:22
Film Festivali ve Sinema Kampı Tepebaşı’nda başladı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde 9. Uluslararası Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali ile Güz Sinema ve Sanat Kampı Eskişehir’de başladı.

Tepebaşı Belediyesi, Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği tarafından düzenlenen Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali ve Alman-Türk Gençlik Köprüsü’nün desteklediği Güz Sineme ve Sanat Kampı’na ev sahipliği yapıyor. 100’e yakın kısa filmin gösterilmekte olduğu festivale, pek çok yerli ve yabancı sinemacı katılım gösteriyor. 7 Kasım tarihine kadar devam edecek festival filmleri ücretsiz olarak, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde izlenebilecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Katadrom Derneği’nin ortaklaşa organize ettiği, Alman-Türk Gençlik Köprüsü’nün desteklediği kampın uluslararası ortaklığını Kultur und Art Initiative eV - Detmold üstlendi. Emel Göksu, Çiğdem Vitrinel, Marsel Kalvo, Gül Abus Semerci, Selcan Özgür, Aslı Şahin, Hakan Yılmaz, Ahmet Toklu gibi önemli isimlerin, sinemasal süreçlere dair atölye ve söyleşiler gerçekleştireceği kampa, konuk konuşmacılar da katılacak. 30 Kasım’da başlayan ve yoğun bir talep alan sinema kampına katılım tamamen ücretsiz olup, katılımcılar Eskişehir başta olmak üzere, çeşitli şehirlerden seçildi. Kampa Almanya’dan katılan katılımcılar ve kontenjan nedeniyle kampa davet edilemeyen adaylar, tüm eğitimleri zoom linkleri üzerinden takip etmeye devam ediyor. Kamp çalışmalarının ana merkezleri Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi ve Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü.

2021 ana teması: “İzolasyon”

Başladığı günden bu yana izleyicisine yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen festivalin bu yılki teması, daha önce isteyerek ya da zorla gerçekleştirilen ama bir yıldır, tüm insanlığın aynı anda maruz kaldığı “İzolasyon”. Sanatçıların benzer deneyimleri farklı gözlemlerle aktaracakları filmleri bu bölüm başlığında izlemek mümkün. Festival teması film gösterimlerinin yanı sıra bu konudaki buluşma ve söyleşilerle daha kapsamlı şekilde ele alınacak.

“Take-Away” Festival

Farklı Perspektifler Film Festivalinin en ayırıcı özelliği “take-away” formatı. Bu yıl ilk defa Tepebaşı Belediyesiyle birlikte Eskişehir’de başlayan festival yılsonuna kadar Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli şehirlerini ve etkinliklerini dolaşacak. Festival yoluculuğuna pandemi koşullarının izin verdiği ölçüde İstanbul, Berlin, Tahran ve Yogyakarta’da devam edecek.

Potluck Ödülü

Bu ödül, başvurular için talep edilen sembolik başvuru ücretini, en iyi filme verme, bu ücreti bir sinemacıdan başkasına katkı haline getirme fikrinden ortaya çıktı. Katadrom’un kalabalık uluslararası ön jürisi tarafından belirlenen yarışma filmleri oyuncu Aslı Şahin, Kosovalı yönetmen More Raça ve Bulgaristanlı yapımcı Vladimir Karanikolov ‘un oluşturduğu uluslararası ana jüri tarafından değerlendirilecek.

Program bölümleri

Bu yıl da festival ana teması “İzolasyon” bölümünün yanı sıra, geleneksel bölümlerini korumaya devam ediyor. Festival bölümlerini “Potluck”, yarışmalı bölümün yanı sıra, hayatın absürt ve komik taraflarını gösteren “Gülünç”, güçlü kadın hikayelerinin anlatıldığı “Mor Portreler, her türlü ayrımcılığa karşı bir buluşma alanı olan “Şemsiye”, keskin değişim hikayelerinin yer aldığı “Viraj”, yakın tarihin ve kişisel hikayelerin aktarıldığı “Çok Uzak, Çok Yakın”, kültürel farklılıkların ve kontrastların ele alındığı “Kültürel Bakış”, ilişkilerin irdelendiği “Bağlar, oluşturuyor. Ayrıca Detmold Kısa Film festivali de, bir seçkiyle festivale katılıyor.

Festival Posteri Brezilyalı Sanatço Pedro Carvalho’dan

Her yıl temaya uygun olarak farklı bir sanatçının tasarladığı ve izolasyonun çağrıştırdığı çizgi ve renkleri yansıtan festival afişi bu yıl Brezilyalı sanatçı Pedro Carvalho tarafından gerçekleştirildi.

Öte yandan etkinlikleri takip etmek ve bilgi almak isteyenler, “icpsff@gmail.com, info@katadromart.com, www.icpsff.com, www.katadromart.com, www.facebook.com/icpsff ve www.facebook.com/KatadromArt” adreslerini ziyaret edebiliyor ve yetkililere ulaşabiliyorlar.

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