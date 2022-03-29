Fidanlığın minik ziyaretçileri eğlenerek öğrendi

Tepebaşı ilçesi Yarbay Mehmet Yaşar Gülle İlkokulu öğrencileri, 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Eskişehir Orman Fidanlığına eğitim gezisi yaptı.

İlkokul öğrencilerini Fidanlık Kayaç Parkı’nda Dr. Nejat Çelik karşıladı. Parkın tanıtımının ardından 81 ilden getirilen kayaların özelliklerini ve maden örneklerini açık hava müzesi ortamında anlatan Çelik’in sunumunun ardından, öğrenciler fidan teşhir reyonuna geçti. Burada Danışman Orman Mühendisi Ayşe Koçak, Türkiye’nin en büyük Fidan Üretim Merkezi olan Eskişehir Orman Fidanlığı hakkında öğrencilere bilgi verdi. Koçak, tohumdan başlayarak ağaç yetiştirilmesine kadar olan süreci, üretimi ve satışı olan fidanlardan örnekler göstererek anlattı. Fidanlar hakkında merak ettikleri soruları soran öğrenciler eğlenerek öğrendiler. Etkinliğe üçüncü sınıfta okuyan 73 öğrenci katıldı.