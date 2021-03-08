Fidanlar kadınlar için toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ’Mercan Seferberliği’ kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri çerçevesinde 81 kentte Mercan Ormanları oluşturuluyor.

Ülke çarpında sürdüren etkinliğe katılan Eskişehir ekibi ise, Gülpınar mevkiinde oluşturulan 8 Mart Mercan Hatıra Ormanı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli 100 personelin katılımıyla 2 bin karaçam, bin badem fidesini toprakla buluşturdu.

Programa Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan, Orman Bölge Müdürü Recep Temel katılarak fidan dikimi yaptılar.