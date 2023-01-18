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FETÖ üyesi 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen operasyon sonucu FETÖ/PYD üyesi olduğu gerekçesi ile halkında hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR 18.01.2023, 11:41
FETÖ üyesi 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen operasyon sonucu FETÖ/PYD üyesi olduğu gerekçesi ile halkında hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince FETÖ/PYD üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçu çerçevesinde hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlenen 38 yaşındaki T.K.’nın Eskişehir’deki ikametine operasyon düzenlendi. ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu öğrenilen şahıs operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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