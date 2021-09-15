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FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, firari olarak aranan 2 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR 15.09.2021, 10:07
FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, firari olarak aranan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen iki firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan K.B.’yi düzenledikleri operasyonlarla saklandıkları evlerde yakaladı.

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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